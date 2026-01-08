Четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна получила разрешение от Госдепа на визит в Вашингтон четырех депутатов Госдумы России.

Как написала госпожа Луна в соцсети X, американские и российские парламентарии обсудят мирное урегулирование российско-украинского конфликта и другие вопросы. «Направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, позднее в текущем месяце»,— добавила она.

О подготовке встречи представителей Госдумы и Конгресса стало известно в сентябре.