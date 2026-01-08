Миграционная полиция США застрелила жительницу Миннеаполиса

В Миннеаполисе сотрудники иммиграционной службы США (ICE) застрелили женщину, которая ехала в автомобиле. Мэр города Джейкоб Фрей потребовал ICE «убираться к черту». Президент США Дональд Трамп встал на сторону миграционной полиции.

Как передает Associated Press, на видеозаписях видно, что офицеры ICE подошли к внедорожнику, который остановился посреди дороги. Сотрудник службы потребовал открыть дверь и взялся за ручку. В этот момент автомобиль начинает двигаться вперед. Сотрудник, который стоял перед машиной, достал оружие и как минимум два раза выстрелили в женщину, которая сидела за рулем.

«Я обращаюсь к ICE: убирайтесь к черту из Миннеаполиса. Сотрудники ICE уже пытаются представить это как акт самообороны. Ознакомившись с видео, я хочу прямо заявить всем, что это полная чушь»,— сказал мэр Миннеаполиса журналистам.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что женщина «пыталась переехать» сотрудников ICE и «протаранила одного из них». По словам Дональда Трампа, женщину застрелили за то, что она «оказывала сопротивление, умышленно и жестоко» наехала на офицера миграционной полиции.

У места стрельбы собрались несколько десятков местных жителей. Они скандируют «Позор!» и требуют от сотрудников ICE покинуть город.