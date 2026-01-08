Трамп: на деньги с продажи нефти Венесуэла сможет покупать только товары из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках новой сделки Венесуэла на деньги с продажи нефти сможет покупать только товары американского производства. Речь идет о сельскохозяйственной продукции, лекарствах и медицинских приборах, оборудовании для энергообъектов.

«Иными словами, Венесуэла обязуется вести дела с Соединенными Штатами Америки в качестве своего главного партнера — мудрый выбор и очень хороший шаг как для народа Венесуэлы, так и для Соединенных Штатов»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

3 января армия США нанесла удары по Каракасу и захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро. 7 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон подготовил план действий, чтобы Венесуэла «не погрузилась в хаос». Среди прочего, по его словам, Соединенные Штаты намерены продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, без скидок.

