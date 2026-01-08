Овечкин забил 915-й гол и обновил рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ

Капитан и нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата с «Далласом». Шайба стала 915-й в его карьере.

Овечкин обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. В апреле 2025 года он забросил 895-ю шайбу и по количеству голов обошел канадского спортсмена Уэйна Гретцки, который носил титул лучшего снайпера лиги с 1994 года.

Встреча «Вашингтона» и «Далласа» завершилась со счетом 1:4 в пользу «Далласа».