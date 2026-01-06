За поддержку атаки на КТК в Новороссийске возбудили уголовное дело

Полиция Астаны возбудила уголовное дело против граждан Казахстана за высказывания в социальных сетях, одобряющие атаку беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске. Об этом сообщил генпрокурор республики Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Поводом для реакции властей стал запрос депутатов Мажилиса от правящей партии Аманат от 17 декабря. В документе парламентарии отметили, что «в социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру». По мнению депутатов, «подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам».

17 декабря 2025 года правоохранители начали досудебное расследование по ст. 174 УК РК (разжигание национальной розни). Следователи устанавливают авторов публикаций и собирают доказательства. Окончательную правовую оценку и процессуальное решение примут по итогам проверки.

Напомним, 29 ноября беспилотные катера атаковали выносное причальное устройство ВПУ-2 морского терминала КТК в Новороссийске. В результате удара дальнейшая эксплуатация объекта стала невозможной, погрузочные операции прекратили, а танкеры отвели за пределы акватории терминала.

МИД Казахстана выразил протест, назвав инцидент третьим нападением на гражданский объект, функционирование которого гарантировано международным правом.

Анна Гречко