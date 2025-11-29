Беспилотники атаковали причал КТК под Новороссийском

Морской терминал Каспийского Трубопроводного Консорциума в Новороссийске подвергся атаке безэкипажных катеров утром 29 ноября, что привело к повреждению причального устройства ВПУ-2 и остановке всех операций в порту. Об этом сообщает пресс-служба КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cpc.ru Фото: cpc.ru

В 04:06 мск беспилотные катера нанесли целенаправленный удар по объекту в акватории терминала. Капитан морского порта немедленно остановил погрузочные операции, танкеры вывели за пределы акватории. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет.

Система аварийной защиты автоматически перекрыла трубопроводы в момент взрыва, предотвратив утечку нефти. По предварительным данным, попадания нефти в Черное море не произошло. Экологические службы ведут мониторинг и берут пробы воды.

Эксплуатация ВПУ-2 невозможна из-за масштабных повреждений. Отгрузки на терминале возобновят в штатном режиме после устранения угроз со стороны надводных и воздушных беспилотников.

КТК подчеркнул, что атака направлена против интересов всех стран-участниц консорциума. Ранее были атакованы НПС Кропоткинская и административный офис КТК в Новороссийске.

Консорциум отметил, что в отношении него никогда не вводились санкции, что подчеркивает значимость для западных акционеров и глобальной энергетической безопасности.

В ночь на 29 ноября расчеты ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Краснодарским краем. Всего было уничтожено 103 БПЛА.

КТК объединяет крупнейшие энергетические компании России, Казахстана, США и европейских стран. В 2024 году через систему транспортировали около 63 млн тонн нефти, из которых 74% пришлись на зарубежных грузоотправителей, включая Тенгизшевройл, ЭксонМобил, Казмунайгаз, Эни и Шелл.

Анна Гречко