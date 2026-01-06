В Краснодаре благоустроили 13 скверов и бульваров в 2025 году

В Краснодаре в 2025 году завершили благоустройство 13 скверов и бульваров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Евгений Наумов.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» привели в порядок сквер им. Чепеги площадью более 6 тыс. кв. м и Шаляпинский бульвар протяженностью около 200 м. Здесь высадили более 2,6 тыс. деревьев и кустарников, установили лавочки и урны, обновили детские и спортивные площадки.

Дополнительно за минувший год благоустроили семь общественных территорий в различных районах столицы края. Благодаря инициативному бюджетированию привели в порядок еще 22 общественных пространства, включая Дубинский сквер, территории возле дома 21 на улице Ватутина и дома № 2а по ул. Захарова.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре за пять лет обновили 57 скверов и бульваров. Около 13 территорий общей площадью 35,9 га преобразили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

Анна Гречко