В Краснодаре за пять лет обновили 57 скверов и бульваров

В Краснодаре с 2020 года благоустроили 57 скверов и бульваров. Из них 13 территорий общей площадью 35,9 га преобразили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Остальные 44 объекта обновили за счет местного бюджета, внебюджетных источников, инициативного финансирования и программы выполнения наказов избирателей.

В рамках нацпроекта проводится комплексное благоустройство. На территориях оборудовали тротуары, установили освещение, детские игровые и спортивные площадки, скамейки и урны. Для безопасности установили камеры видеонаблюдения, высадили деревья и кустарники, подключили систему автополива.

Крупнейшими проектами стали Николаевский бульвар в мкр. Гидростроителей, Изумрудный сквер в Молодежном, сквер им. Леонарда Гатова с памятником маэстро возле Дворца искусств «Премьера» и сквер Памяти Героев-танкистов в поселке Колосистом. Последний получил Золотой диплом на архитектурном конкурсе Международной выставки YugBuild.

В сквере Памяти Героев-танкистов обновили аллею бюстов танкистов, привели в порядок братскую могилу воинов Великой Отечественной войны, установили детскую игровую и спортивную площадки, сохранив все зеленые насаждения.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в краевой столице благоустраивают две территории — сквер им. Захария Чепеги в Юбилейном микрорайоне и Шаляпинский бульвар в Музыкальном.

Работы ведутся также в рамках краевого и городского инициативного финансирования. С 2022 года активисты ТОСов реализовали 52 проекта. Часть зеленых зон появилась на месте захламленных пустырей или демонтированных металлических гаражей.

В Год семьи в городе обустроили Семейный бульвар в Восточно-Кругликовском микрорайоне, в районе Западного обхода построили 4,5 км сетей уличного освещения, а в Городском саду отреставрировали историческую ротонду. Специалисты укрепили фундамент и подпорные стены, отремонтировали ступени, заменили разрушенные декоративные элементы, облицовку фонтана и парапетов, восстановили подсветку.

Некоторые работы выполняются поэтапно. По инициативе жителей поселка Белозерного в сквере Прекрасном в 2023 году построили тротуар и установили скамейки, а в 2025 году смонтировали сети уличного освещения. Всего в текущем году предстоит реализовать 19 городских и три краевых инициативных проекта.

Ежегодно проводится дополнительное благоустройство скверов и бульваров. В 2024 году в кубанской столице доработали семь общественных территорий.

За пять лет специалисты Центра озеленения и экологии высадили почти 1,5 млн однолетних растений, 1,25 млн двухлетних и 8,2 тыс. многолетних. Клумбы украсили более 9 тыс. роз и 100 тыс. луковичных растений: тюльпанов, нарциссов, крокусов, фрезий.

В порядке компенсационного озеленения посадили около 8000 деревьев — липы, клены, катальпы, ели, сосны и павловнии, а также почти 14 тыс. кустарников. В рамках акции «Краснодару — 10 тыс. деревьев» с 2019 по 2022 годы представителям ТОСов, ТСЖ и управляющих компаний передали 98 тыс. саженцев для высадки на территории города.

С 2020 по 2025 годы в Краснодаре создали семь особо охраняемых природных территорий местного значения общей площадью 290 га: Большой Остров, Остров Масленицы, Берегокубанский лес, Озеро Лотосов, Высокий берег Старой Кубани, Вишняковский сквер, городской сад Сосновый. На землях ООПТ запрещены застройка и любые виды хозяйственной деятельности, которые могут негативно повлиять на животный и растительный мир природных территорий.

Анна Гречко