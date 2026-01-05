За ночь электричество вернули в 1,8 тысяч домов Апшеронского района

В Апшеронском районе в ночь на 5 января восстановили электроснабжение в свыше 1,8 тыс. домовладениях после масштабных отключений. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Больше всего пострадавших оказалось в Хадыженске — там свет вернули в 1587 домов. В Тверском сельском поселении электричество восстановили в 259 домовладениях, в Апшеронском городском поселении — в 12.

Аварийно-спасательные службы муниципалитета работают в круглосуточном режиме. В устранении последствий непогоды участвуют 26 бригад общей численностью 133 человека и 46 единиц техники.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в течение 4 января на территории Апшеронского района электроснабжение восстановили почти в 1 тыс. домов.

Алина Зорина