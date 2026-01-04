Работу подстанции Кривенковское в Туапсе восстановили после ночной аварии

Работа тяговой подстанции Кривенковское, находящейся в ведении РЖД, полностью восстановлена, электроснабжение потребителей возобновлено. Аварийная ситуация, зафиксированная накануне в ночное время, устранена в полном объеме, сообщает глава Туапсинского района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Вчера ночью стало известно, что в результате аварии на тяговой подстанции без электроэнергии временно остались населенные пункты Кривенковское, Георгиевское, Анастасиевка, Малое Псеушхо и Большое Псеушхо. После выявления повреждений энергетики приступили к восстановительным работам.

В настоящее время подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме.

Работы также завершили в Белореченске, где запустили все котельные, которые подают тепло в дома и социальные объекты. Энергетики компании «Россети Юг» восстановили более 20 участков линий электропередачи и запустили свыше 350 трансформаторных подстанций. Это обеспечило энергией котельные и водозаборы.

Ранее сообщалось о подготовке к запуску оставшихся четырех котельных в Белореченске. Для этого восстановили электроснабжение двух водозаборов, и ночью начали заполнять резервуары системы теплоснабжения.

Также сообщается о восстановлении электроснабжения в Апшеронском районе, где удалось подключить более 11 тыс. домов. Больше всего подключений было в Хадыженском и Нефтегорском поселениях.

Работы по восстановлению энергоснабжения ведутся круглосуточно, но есть риск ухудшения ситуации из-за плохой погоды. На 4–5 января 2026 года объявлено штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра, а также подъем уровней воды на малых реках и лавинная опасность в горах Сочи.

Мария Удовик