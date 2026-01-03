В Белореченске восстановили теплоснабжение после непогоды

В Белореченске завершили запуск всех котельных, обеспечивающих подачу тепла в жилые дома и социальные объекты города. Возобновление работы системы теплоснабжения стало возможным после стабилизации электроснабжения ключевой инфраструктуры, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

По информации компании «Россети Юг», в Белореченском районе энергетики восстановили более 20 участков воздушных линий электропередачи и ввели в эксплуатацию свыше 350 трансформаторных подстанций. Это позволило обеспечить энергией объекты жизнеобеспечения, включая котельные и водозаборы.

Ранее региональный оперативный штаб сообщал о подготовке к запуску оставшихся четырех котельных в Белореченске. Для этого было восстановлено электроснабжение двух водозаборов, после чего в ночное время началось наполнение резервуаров системы теплоснабжения города.

Как сообщил глава Белореченского района Сергей Сидоренко, весь многоквартирный жилой фонд Белореченска уже обеспечен электроэнергией. При этом аварийно-восстановительные мероприятия в частном секторе продолжаются.

Ранее также сообщалось о ходе восстановительных работ в Апшеронском районе Краснодарского края, пострадавшем от непогоды. По данным регионального оперштаба, электроснабжение было восстановлено более чем в 11 тыс. домов, при этом наибольшее число подключений зафиксировано в Хадыженском и Нефтегорском городских поселениях.

Восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры в пострадавших муниципалитетах ведутся в круглосуточном режиме. Одновременно сохраняется риск осложнения обстановки из-за неблагоприятных погодных условий: на 4–5 января 2026 года в регионе объявлено штормовое предупреждение, прогнозируются сильные осадки, грозы и усиление ветра, а также подъем уровней воды на малых реках и лавинная опасность в горных районах Сочи.

Мария Удовик