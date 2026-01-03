Трамп наблюдал за захватом Мадуро из своей резиденции Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп назвал американскую операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро блестящей. По словам господина Трампа, он наблюдал за всем в прямом эфире из своей резиденции Мар-а-Лаго.

«Это было просто невероятно, потрясающая работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать ничего подобного»,— сказал президент США в эфире Fox News. Когда его спросили о критике операции со стороны демократов из Палаты представителей, президент заявил, что демократы — «слабые, глупые люди».

Операция, добавил президент США, планировалась несколько дней назад, но откладывалась из-за неблагоприятной погоды. «Мы собирались сделать это четыре дня назад, три дня назад, два дня назад. А затем вдруг небо очистилось, и мы отдали приказ о начале»,— пояснил он.

По словам Дональда Трампа, США примут активное участие в определении будущего Венесуэлы. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты хотят хороших отношений с будущим правительством республики. Поддержать лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, недавно получившую Нобелевскую премию мира, господин Трамп отказался. «Ну, нам нужно сейчас все это проанализировать. У них есть вице-президент, как вы знаете»,— сказал он.

Сегодня утром США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили Николаса Мадуро. В республике введено чрезвычайное положение. Россия осудила удары США и призвала Вашингтон прояснить ситуацию с захватом президента.