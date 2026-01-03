Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты нанесли масштабный удар по Венесуэле. По его словам, венесуэльский президент Николас Мадуро вместе с женой «был захвачен и вывезен из страны».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой Силией Флорес

Фото: Ariana Cubillos / AP Президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой Силией Флорес

«Операция проводилась совместно с правоохранительными органами США. Подробности будут сообщены позже»,— написал Дональд Трамп в Truth Social. Американский президент пообещал провести сегодня пресс-конференцию в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Сегодня в столице Венесуэлы раздалась серия взрывов. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США обстреляли не менее 11 объектов, включая здание венесуэльского парламента — Национальной ассамблеи. В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти расценили произошедшее как акт внешней агрессии и заявили о готовности задействовать все меры для защиты суверенитета.

Дональд Трамп обвиняет венесуэльское правительство в связях с наркокартелями. Он уже допускал возможность проведения на территории страны наземной операции. Вчера Николас Мадуро заявил, что готов сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с наркоторговлей.