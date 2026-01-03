Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лавров созвонился с вице-президентом Венесуэлы Родригес

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ. Сегодня США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили ее президента Николаса Мадуро.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Лавров выразил «твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии», сообщили в министерстве. Россия продолжит поддерживать курс венесуэльского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны, заявили в ведомстве.

«Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога»,— указано в публикации. Во время телефонного разговора стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой.

Сегодня США нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес. В МИД РФ заявили, что действия США вызывают глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, которыми США обосновывают свои действия, несостоятельны, а идеологизированный подход возобладал над готовностью к прагматичному и предсказуемому диалогу, указано в заявлении российского министерства. РФ также поддержала инициативу венесуэльских властей и некоторых других стран о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

Фотогалерея

Венесуэла после атаки США

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Фото: Matias Delacroix / AP

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Фото: REUTERS / Reuters

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Фото: Cristian Hernandez / AP

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Фото: REUTERS / Reuters

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Фото: Social Media / Reuters

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Столб дыма после взрыва

Столб дыма после взрыва

Фото: REUTERS / Reuters

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Жители Каракаса осматривают автомобиль на фоне граффити, изображающем героя борьбы за независимость Венесуэлы Симона Боливара

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Уничтоженная военная техника на авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Пассажиры, застрявшие в аэропорту после отмены рейсов в Каракас

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Колумбийские солдаты усилили контроль над границей с Венесуэлой

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Уничтоженная зенитная установка на военной авиабазе Ла-Карлота

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Пассажиры, застрявшие в аэропорту из-за отмены авиасообщения с Венесуэлой

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Истребители F-35 ВВС США пролетают над бывшей военно-морской базой Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Сторонник правительства Венесуэлы держит фотографии президента Николаса Мадуро и его предшественника покойного Уго Чавеса

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Пассажиры на территории закрытого аэропорта Каракаса

Фото: Reuters / Ricardo Arduengo

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Мужчины наблюдают за дымом, поднимающимся над причалом после взрывов в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Контейнеры, разрушенные в результате американских ударов, в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Бронетехника Национальной гвардии Венесуэлы перекрыла проспект, ведущий к президентскому дворцу Мирафлорес в Каракасе

Фото: Cristian Hernandez / AP

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Дым над причалом в порту Ла-Гуайра

Фото: Matias Delacroix / AP

1 / 22

