Лавров созвонился с вице-президентом Венесуэлы Родригес

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ. Сегодня США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили ее президента Николаса Мадуро.

Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сергей Лавров выразил «твердую солидарность с народом Венесуэлы перед лицом вооруженной агрессии», сообщили в министерстве. Россия продолжит поддерживать курс венесуэльского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны, заявили в ведомстве.

«Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога»,— указано в публикации. Во время телефонного разговора стороны выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Россией и Венесуэлой.

Сегодня США нанесли масштабный удар по Венесуэле, захватили и вывезли из страны Николаса Мадуро с его женой Силией Флорес. В МИД РФ заявили, что действия США вызывают глубокую озабоченность и осуждение. Предлоги, которыми США обосновывают свои действия, несостоятельны, а идеологизированный подход возобладал над готовностью к прагматичному и предсказуемому диалогу, указано в заявлении российского министерства. РФ также поддержала инициативу венесуэльских властей и некоторых других стран о безотлагательном созыве заседания Совета Безопасности ООН.