Захваченному США Николасу Мадуро и его жене предъявили обвинения

Захваченному США президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Силии Флорес предъявили обвинения по уголовным статьям. Об этом сообщила генпрокурор США Пэм Бонди. По ее словам, президент и первая леди Венесуэлы предстанут перед судом Нью-Йорка.

Николас Мадуро и Силия Флорес

Фото: Manaure Quintero / File Photo / Reuters Николас Мадуро и Силия Флорес

«Николасу Мадуро предъявлены обвинения в сговоре с целью наркотерроризма, сговоре с целью ввоза кокаина, хранении оружия и взрывных устройств, а также в сговоре с целью хранения оружия и взрывных устройств против США»,— написала генпрокурор на своей странице в X.

Вскоре Николас Мадуро и Силия Флорес предстанут перед «гневом американского правосудия» в судах Соединенных Штатов, заявила госпожа Бонди. В посте она поблагодарила президента США Дональда Трампа «за смелость потребовать привлечения к ответственности» супругов, а также поблагодарила американских военных, которые провели операцию по их задержанию.

Сегодня США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу. Вскоре Дональд Трамп сообщил о захвате американскими военными Николаса Мадуро и Силии Флорес, которых вывезли из страны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил в разговоре с сенатором Майком Ли, что удары по Венесуэле были необходимы для задержания Николаса Мадуро. В МИД России заявили, что действия США в отношении Венесуэлы, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства.

