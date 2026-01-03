Россия призвала внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро

МИД России призвал США незамедлительно прояснить ситуацию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. В ведомстве заявили, что предельно встревожены сообщениями о том, что лидеры страны были насильно вывезены из государства в ходе «агрессивных действий США».

В российском министерстве подчеркнули, что подобные действия, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.

Сегодня утром США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе с территории страны. В ответ МИД Венесуэлы потребовал созыва срочного заседания Совета безопасности ООН. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Соединенных Штатов доказательств, что президент и первая леди живы.