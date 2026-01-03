Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Россия призвала внести ясность в ситуацию с захватом Мадуро

МИД России призвал США незамедлительно прояснить ситуацию с захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. В ведомстве заявили, что предельно встревожены сообщениями о том, что лидеры страны были насильно вывезены из государства в ходе «агрессивных действий США».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В российском министерстве подчеркнули, что подобные действия, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.

Атака на Венесуэлу и захват Мадуро: власти обвинили США в военной агрессии. Главное

Сегодня утром США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы. Президент США Дональд Трамп объявил о захвате Николаса Мадуро и его супруги и их вывозе с территории страны. В ответ МИД Венесуэлы потребовал созыва срочного заседания Совета безопасности ООН. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Соединенных Штатов доказательств, что президент и первая леди живы.

Ночью в столице Венесуэлы раздались не менее семи взрывов

Не менее 11 объектов подверглись атакам со стороны США

Жителей эвакуировали из зданий, расположенных рядом с президентским дворцом в Каракасе

Президент США Дональд Трамп объявил об успешном проведении операции в Венесуэле, итогом которой стал, как он утверждает, захват президента Николаса Мадуро

Жители Каракаса в районе президентского дворца после того, как в Каракасе были слышны взрывы

Взрывы раздавались в районе штаб-квартиры министерства обороны и генштаба Венесуэлы

Порт Ла-Гуайра в Венесуэле серьезно поврежден в результате ударов США

Жители сообщали об обстреле Каракаса и перестрелках в городе

