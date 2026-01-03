Главные новости к утру 3 января

Президент Дональд Трамп заявил, что если власти Ирана прикажут стрелять по протестующим, то США придут им на помощь. Тегеран заявил, что готов ударить по американским базам на Ближнем Востоке, если США предпримут какие-либо агрессивные шаги против республики.

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер фотограф Валерий Плотников. Он автор знаменитых портретов Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой и других деятелей культуры.

Индия потребовала от нефтеперерабатывающих заводов каждую неделю сообщать о закупках российской и американской нефти, сообщило Reuters.

Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела о краже имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Новая отечественная вакцина от меланомы эффективна на 90%, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.