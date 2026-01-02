Reuters: Индия потребовала от НПЗ еженедельно отчитываться о нефти из России

Индия требует от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) каждую неделю сообщать о закупках российской и американской нефти. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пять источников в нефтяной области и правительстве.

По словам собеседников агентства, требование поступило от отдела планирования и анализа нефтяной отрасли (PPAC) Министерства нефти. Эти данные, по их словам, необходимы для канцелярии премьер-министра Нарендры Моди.

«Нам нужны своевременные и точные данные об импорте нефти из России и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставлять проверенные цифры, а не полагаться на вторичные источники»,— сообщил источник из правительства. Reuters отмечает, что это — первый случай, когда власти запрашивают такую информацию у НПЗ на еженедельной основе.

Источники агентства также сообщили о возможном сокращении импорта российской нефти в ближайшие месяцы. Он, по их данным, будет составлять менее 1 млн баррелей в сутки.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала боевых действий на Украине в 2022 году. 6 августа Вашингтон ввел дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Дели из-за закупок нефти из России. Под давлением США Индия сократила поставки, однако не намерена отказываться от них полностью, говорили в Кремле. Bloomberg сообщал, что в декабре поставки российской нефти в Индию сократились до самого низкого уровня за три года.