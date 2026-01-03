Мосгорсуд признал законными приговоры по делу о краже имущества у Чубайса

Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела о краже имущества у бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Апелляционная инстанция оставила сроки без изменений, сообщил ТАСС адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров.

В августе Хамовнический районный суд приговорил бывшего делового партнера главы «Роснано» Илью Сучкова к семи годам лишения свободы. Члену федерального политсовета партии «Парнас» (ликвидирована в 2023 году) Мусе Садаеву, охраннику Антону Полякову и директору ЧОП «Аргус» Алексею Уляхину дали 4,5 года, 4 года и 4 месяца и 3 года и 10 месяцев соответственно. Притом Антон Поляков и Алексей Уляхин были освобождены, поскольку свое наказание уже отбыли, находясь под следствием и судом.

Дело возбудили в 2016 году по заявлению господина Чубайса о краже из своей усадьбы имущества — оборудования для умного дома, виртуального музея, домашнего кинотеатра и т. п. Изначально сумма ущерба оценивалась в 3 млрд руб., но позже снизилась до 65 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Имущество Чубайса оформили приговором».