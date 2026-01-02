Умер автор портретов Высоцкого и Пугачевой Валерий Плотников

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер фотограф Валерий Плотников, автор знаменитых портретов деятелей культуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам фотографа.

«Творчество Валерия Плотникова — эпоха в отечественном фотоискусстве. <...> Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним — Валерий Петербургский — свидетельство любви к родному городу»,— приводят слова господина Беглова в пресс-службе.

Валерий Плотников родился 20 октября 1943 года в Барнауле, но жил и работал в Санкт-Петербурге. Он был почетным членом Российской академии художеств. После окончания ВГИКа он специализировался на портретной съемке.

Среди его работ — серии фотографий Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской и Бориса Эйфмана. Его работы публиковались в альбомах, экспонировались на выставках в России и за рубежом. Первая персональная выставка Плотникова прошла в 1976 году в ленинградском Доме кино.