Иран пообещал ударить по американским базам на Ближнем Востоке при агрессии США

Иран готов ударить по американским базам на Ближнем Востоке, если США предпримут какие-либо агрессивные шаги против исламской республики. Об этом в соцсети X заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны»,— написал господин Галибаф.

В конце декабря в Иране начались беспорядки из-за резкого падения курса национальной валюты и роста цен. СМИ называют эти протесты самыми масштабными для страны за последние три года. Полиция разгоняет протестующих с помощью слезоточивого газа. В некоторых случаях силовики открывают по демонстрантам огонь. По данным AP, погибли как минимум семь человек.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран начнет стрелять по протестующим, то Штаты придут им на помощь. На это старший советник верховного лидера Ирана Али Лариджани ответил, что вмешательство США в протесты приведет к хаосу во всем регионе.