Гинцбург: новая вакцина от меланомы эффективна на 90%

Экспериментальная отечественная вакцина для лечения меланомы продемонстрировала высокую эффективность на этапе доклинических исследований на животных. Об этом «РИА Новости» сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас доклинические исследования на животных проведены, высокая эффективность, фактически, эффективность приближалась к более 90%. Если по исчезновению основного тела опухоли, то можно сказать 100%, по метастазам — порядка 90%»,— заявил господин Гинцбург. Он сообщил, что первые пациенты смогут получить препарат уже в начале 2026 года.

Ранее Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что Минздрав выдал разрешение на применение в клинической практике мРНК-вакцины для лечения меланомы, которая называется «НЕООНКОВАК». Препарат был разработан совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, а его производителем является НМИЦ радиологии.