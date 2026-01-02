Власти Херсонской области выплатят компенсации пострадавшим при атаке ВСУ

Власти Херсонской области выплатят по 1 млн руб. семьям погибших при атаке ВСУ на здание кафе и гостиницы в Хорлах. Пострадавшие получат компенсации от 250 тыс. до 750 тыс. руб., сообщила администрация региона.

Раненым, а также получившим контузию или инвалидность, положены выплаты в зависимости от тяжести вреда здоровью. Компенсации в случае гибели положены супругам, родителям и детям. Обязательно предъявить заключение, где указано, что смерть наступила в результате военных действий, уточнили власти.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Жертвами атаки стали 27 человек. СКР возбудил дело о теракте. Более десяти пострадавших остаются в больницах, из них часть — в тяжелом состоянии.

Подробности — в публикации «Ъ».