В больницах остаются 14 пострадавших при атаке ВСУ в Херсонской области

После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницы было доставлено 14 человек, в том числе пятеро детей. Один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Он уточнил, что пострадавших распределили по больницам Крыма и Херсонской области. «Четверо пострадавших, включая одного ребенка,— в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней степени тяжести»,— добавил господин Кузнецов (цитата по «РИА Новости»).

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в новогоднюю ночь три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. В результате погибли 24 человека, пострадали более 20. СКР возбудил дело о теракте. Россия потребовала от ООН осудить атаку ВСУ.

Подробности ЧП — в материале «Ъ».