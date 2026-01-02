Главные новости к утру 2 января

За минувший вечер в России сбили 201 беспилотник. 51 БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области, губернатор Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших.

В ходе массовых протестов в Иране погибли несколько человек, сообщили иранские СМИ и правозащитные группы. Люди вышли на улицы из-за резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен.

Опубликован первый список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. Эксперты опознали семерых человек из 24.

Российский дипломат Геннадий Гатилов потребовал от Управления ООН по правам человека осудить атаку ВСУ в Хорлах. Замалчивание трагедии будет равносильно пособничеству и соучастию, считает он.

Басманный суд Москвы арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в особо крупном мошенничестве.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии погибли 40 человек, сообщила газета Le Nouvelliste. Это произошло в результате взрыва и последовавшего за ним пожара.