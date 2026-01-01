Обнародован первый список погибших в Хорлах
Опубликован первый список погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области. В региональном бюро судебно-медицинской экспертизы опознаны семь человек, их имена размещены на сайте губернатора. Там уточнили, что установить личности всех погибших возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Среди опознанных — один несовершеннолетний: девушка 2008 года рождения. Также в списке значатся трое мужчин 1970, 1977 и 1983 годов рождения и женщины 1959, 1995 и 1999 годов рождения.
В ночь на 1 января беспилотники ВСУ нанесли удар по кафе и гостинице на побережье в Хорлах, где на празднование Нового года собрались около 100 человек. В результате погибли 24 человека, еще 29 получили ранения, среди них пятеро детей. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.