В России сбили больше 200 беспилотников за семь часов

Силы ПВО перехватили и уничтожили 201 беспилотник между 16:00 и 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 51 БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.

Также дроны были сбиты над следующими регионами:

  • 36 БПЛА — над Брянской областью;
  • 24 — над Московским регионом, включая 21 БПЛА, летевший на Москву;
  • 16 – над Ростовской областью;
  • 15 – над Калужской областью;
  • 14 – над Тульской областью;
  • 12 – над Курской областью;
  • 10 – над Рязанской областью;
  • 6 – над территорией Воронежской области;
  • 6 – над территорией Крыма;
  • 5 – над территорией Орловской области;
  • 4 – над территорией Липецкой области.

Также два беспилотника уничтожили над Азовским морем.

За эти семь часов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших. В поселке Разумное госпитализировали мужчину и женщину с баротравмами и осколочными ранениями. Еще одна пострадавшая, у которой диагностировали осколочное ранение плеча, отказалась ложиться в больницу.

