В России сбили больше 200 беспилотников за семь часов

Силы ПВО перехватили и уничтожили 201 беспилотник между 16:00 и 23:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. 51 БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области.

Также дроны были сбиты над следующими регионами:

36 БПЛА — над Брянской областью;

24 — над Московским регионом, включая 21 БПЛА, летевший на Москву;

16 – над Ростовской областью;

15 – над Калужской областью;

14 – над Тульской областью;

12 – над Курской областью;

10 – над Рязанской областью;

6 – над территорией Воронежской области;

6 – над территорией Крыма;

5 – над территорией Орловской области;

4 – над территорией Липецкой области.

Также два беспилотника уничтожили над Азовским морем.

За эти семь часов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трех пострадавших. В поселке Разумное госпитализировали мужчину и женщину с баротравмами и осколочными ранениями. Еще одна пострадавшая, у которой диагностировали осколочное ранение плеча, отказалась ложиться в больницу.