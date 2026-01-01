Главные новости за 1 января. Ростов-на-Дону и область

В период с 8:00 до 16:00 1 января над Ростовской областью силами противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник.

В Ростовской области в ДТП пострадали три человека, один погиб. Авария случилась днем 31 декабря на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск». 21-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Volvo. Им управлял 39-летний автомобилист.

В 2025 году в Ростовской области в естественную среду обитания в охотугодиях выпустили более 16,5 тыс. животных.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону ребенок пострадал от фрагмента салюта, который попал в открытую форточку. Пострадавшему оказали помощь в травмпункте больницы №20. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В новогодние праздники на Дону предприятия электросетевого комплекса перешли на усиленный режим дежурства. Для аварийно-восстановительных работ сформировали 585 бригад: 3 тыс. специалистов и более 1,3 тыс. единиц техники.