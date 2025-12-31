На Дону в аварии пострадали три человека, один погиб

В Ростовской области в ДТП пострадали три человека, один погиб. Авария случилась днем 31 декабря на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск», сообщили в госавтоинспекции по региону.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 21-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Volvo. Им управлял 39-летний автомобилист.

В результате случившегося пострадал водитель легковушки и три его пассажира: 24 лет, 25 лет и 26 лет. Водитель скончался в больнице.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Мария Хоперская