На Дону в аварии пострадали три человека, один погиб
В Ростовской области в ДТП пострадали три человека, один погиб. Авария случилась днем 31 декабря на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск», сообщили в госавтоинспекции по региону.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
По предварительным данным, 21-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Volvo. Им управлял 39-летний автомобилист.
В результате случившегося пострадал водитель легковушки и три его пассажира: 24 лет, 25 лет и 26 лет. Водитель скончался в больнице.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.