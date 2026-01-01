Днем 1 января силы ПВО отразили очередную атаку дронов на Крым и Кубань
С 8:00 до 16:00 по московскому времени силами ПВО были перехвачены и нейтрализованы 58 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из них 24 аппарата были уничтожены над Белгородской областью, 13 — над Крымом, 10 — над акваторией Азовского моря, 5 — над Татарстаном, 3 — над Краснодарским краем, по одному над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
Ночью над Кубанью были сбиты 25 дронов, 24 — над акваторией Азовского моря.