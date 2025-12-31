Главные новости за 31 декабря. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области при пожарах погибли два человека. Первый пожар из-за короткого замыкания случился в переулке Коммунистическом в Каменске-Шахтинском. В частном доме на улице Вишневой в Шахтах также произошло короткое замыкание.

На время праздников в Пролетарском районе Ростовской области изменится схема автобусных маршрутов. С 31 декабря и до 11 января временно отменяется движение автобусов по регулярным маршрутам.

В Ростовской области в ДТП пострадали три человека, один погиб. Авария случилась днем 31 декабря на автодороге «Волгоград - Каменск-Шахтинский - Луганск». По предварительным данным, 21-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовиком Volvo. Им управлял 39-летний автомобилист.

Ростовский хоккейный клуб объявил о продаже билетов на серию домашних игр. Матчи пройдут с 8 по 14 января.

У остановки «Березовая роща» в Ростове-на-Дону в аварии погиб 32-летний автомобилист. ДТП случилось поздним вечером 30 декабря. Водитель «Лада 2107» не справился с управлением и врезался в осветительное ограждение.