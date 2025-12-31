При пожарах в Ростовской области погибли два человека

В Ростовской области при пожарах погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Первый пожар случился в переулке Коммунистическом в Каменске-Шахтинском. На место прибыли семь человек на двух спецмашинах. Во время ликвидации возгорания они нашли тело 40-летнего мужчины. Причиной пожара стало короткое замыкание.

В частном доме на улице Вишневой в Шахтах также произошло короткое замыкание. Загорелся электрообогреватель. Площадь возгорания составила 20 кв.м. В результате ЧП погиб хозяин дома. На место выезжали восемь человек на двух спецмашинах.

Мария Хоперская