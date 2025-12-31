Главные новости к утру 31 декабря

Банк России сделал прогноз развития экономики России. В ЦБ полагают, что в 2026 году она вырастет на 0,5–1,5%, а потом рост ВВП начнет ускоряться.

Один человек пострадал при налете беспилотников на Подмосковье, двое — при атаке БПЛА в Туапсе. Также в Краснодарском крае произошел пожар на территории НПЗ.

США изучат разведданные об атаке беспилотников на резиденцию Владимира Путина, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. По его оценке, со стороны Киева было бы «немного бестактно» пытаться совершить подобное нападение, когда конфликт подходит к заключению мирного соглашения.

Власти Грузии стали отказывать во въезде в страну российским гражданам, которые родились в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Также в страну не пускают россиян, у кого в паспорте местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР и Южная Осетия.

Владимир Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом.