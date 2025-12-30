ЦБ сделал прогноз развития экономики России в 2026 году

Экономика России вырастет на 0,5–1,5% в 2026 году, считают в Центробанке. Затем, по прогнозам регулятора, рост ВВП начнет ускоряться. К концу следующего года инфляция замедлится до 4–5% и после закрепится вблизи цели в 4%, ожидают в Банке России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Цены будут расти медленнее, чем сейчас, ставки по кредитам станут более умеренными, а людям и бизнесу станет проще строить планы и думать о будущем»,— ответили в ЦБ на вопрос, чего ждать от экономики в следующем году.

Понижение ключевой ставки будет аккуратным и постепенным, добавили в регуляторе. «Устойчивое замедление инфляции позволит нам постепенно снизить ключевую ставку до нейтральных значений»,— следует из сообщения. «Деньги продолжат накапливаться на ваших банковских счетах. А реальные зарплаты и доходы продолжат умеренно повышаться»,— заключили в Банке России.

Ключевая ставка ЦБ составляет 16%. Инфляция по итогам ноября достигла 6,6%. По данным Росстата, ВВП увеличился в третьем квартале на 0,6% в годовом выражении после роста на 1,1% во втором квартале и на 1,4% в первом.

Об экономических показателях России — в материале «Ъ» «Рост почти не виден».