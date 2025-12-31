В Туапсе загорелась территория НПЗ из-за атаки БПЛА

Оборудование нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе было повреждено в результате налета беспилотников, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. На территории объекта произошел пожар, который распространился на площадь 300 кв. м. Огонь потушили

Также в Туапсе получил повреждения один из причалов в порту. На портовом объекте тоже начался пожар, который был оперативно ликвидирован. «К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю»,— сообщили в оперштабе.

При налете беспилотников в городе пострадали двое человек, сообщили в оперативном штабе. Их госпитализировали. В пяти жилых домах выбило стекла — в ведомстве пообещали, что муниципалитет поможет помощь при восстановлении жилищ.