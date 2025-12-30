Россиянам родом из Крыма и Донбасса стали отказывать во въезде в Грузию

Власти Грузии стали отказывать во въезде в страну российским гражданам, которые родились в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщила секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии (швейцарская дипмиссия представляет интересы РФ в Грузии).

Отказывать также стали россиянам, у кого в паспорте местом рождения указаны Украинская ССР, Абхазская АССР и Южная Осетия. «Настоятельно рекомендуем гражданам, планирующим поездку в эту страну, тщательно взвесить все обстоятельства и возможные риски»,— следует из сообщения диппредставительства.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян не считает, что россиянам стали отказывать во въезде в Грузию именно из-за места рождения. Он пояснил, что пограничные службы могут отказать во въезде, не объясняя решение. «Скорее всего, ситуация гораздо тоньше и глубже, и нам никто точно сейчас не скажет причину»,— сказал господин Мурадян News.ru.