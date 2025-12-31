Один человек пострадал при налете беспилотников на Подмосковье

Сегодня силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 21 беспилотник в семи муниципалитетах Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Под ударом оказались Рузский, Волоколамский, Одинцовский, Можайский, Наро-Фоминский муниципальные округа, а также города Истра и Чехов. Один из беспилотников упал в деревне Пагубино в Волоколамском районе, произошел взрыв, из-за чего пострадал 57-летний мужчина, сообщил господин Воробьев.

Пострадавшего с осколочными ранениями спины и руки доставили в травмоцентр Красногорской больницы. На месте падения БПЛА работают экстренные службы и правоохранительные органы, добавил губернатор.