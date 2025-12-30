Главные новости за 30 декабря: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Тамбов

В Воронеже оштрафовали подругу украинской спортсменки за несообщение о теракте. Как уточнил «Ъ-Черноземье» собственный источник в правоохранительных органах региона, речь идет о подруге осужденной за госизмену и терроризм чемпионки Украины по пауэрлифтингу и уроженки Белгородской области Юлии Лемещенко. Суд установил, что подсудимая с августа 2024 по январь 2025 года проживала вместе с Юлией Лемещенко и знала о ее участии в террористической организации.

Центральная часть Воронежа

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В центре Белгорода открыли мемориал в память обо всех мирных жителях, погибших в результате обстрелов региона со стороны ВСУ. Его решили установить после масштабной атаки на облцентр 30 декабря 2023 года на месте трагедии — у кинотеатра «Победа». В эту дату Белгород понес самые масштабные потери с начала спецоперации. По данным местных властей, в результате украинской атаки на центр города тогда погибло 25 человек и более 100 — пострадали.

Липецкие налоговики требуют банкротства местного недобросовестного подрядчика. Соответствующее заявление поступило в региональный арбитраж от ФНС к местному ООО «СУ 1» Мраза Мстояна, известному в макрорегионе неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Сумма требований налоговиков не раскрывается, однако по данным Rusprofile, долг фирмы перед налоговой на 10 ноября 2025 года составляет 124 млн руб.

В Курской области начнут включать сирены при опасности атаки БПЛА. Исключением станет ночное время — оконечные устройства будут активировать с 6:00 до 23:00. Изменения вступят в силу с 1 января. При объявлении ракетной опасности сирена включается в Курской области в любое время.

Власти Тамбова в третий раз выставили на аукцион свое имущество за 126 млн руб. В состав имущества на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б вошли две двухэтажные нежилые постройки (211,8 кв. м и 358,7 кв. м) с земельным участком в 1,1 тыс. кв. м, а также трехэтажное административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж (122,5 кв. м), расположенные на участке в 2,1 тыс. кв. м.

