В Воронеже оштрафовали подругу украинской спортсменки за несообщение о теракте

Железнодорожный райсуд Воронежа признал 31-летнюю местную жительницу виновной в несообщении о готовящихся ее подругой и сожительницей терактах (ст. 205.6 УК РФ, до одного года лишения свободы). Ей назначено наказание в виде штрафа в 50 тыс. руб., сообщили в суде. Имя осужденной не раскрывается. Как уточнил «Ъ-Черноземье» собственный источник в правоохранительных органах региона, речь идет о подруге осужденной за госизмену и терроризм чемпионки Украины по пауэрлифтингу и уроженки Белгородской области Юлии Лемещенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что подсудимая с августа 2024 по январь 2025 года проживала вместе с Юлией Лемещенко и знала о ее участии в террористической организации. Несмотря на это, из-за «длительных товарищеских связей» и боязни привлечения к ответственности, она не сообщала в правоохранительные органы о готовящихся ее сожительницей терактах. В январе 2025-го фигурантку задержали сотрудники УФСБ по Воронежской области.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

В конце ноября сообщалось, что родившаяся в Старом Осколе Белгородской области и проживавшая в Воронеже чемпионка Украины по пауэрлифтингу Юлия Лемещенко приговорена к 19 годам колонии общего режима за покушение на российского офицера. Суд признал ее виновной в госизмене, обучении терроризму и диверсионной деятельности.

Егор Якимов