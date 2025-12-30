Липецкие налоговики требуют банкротства местного недобросовестного подрядчика

В Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление регионального управления ФНС о признании банкротом местного подрядчика ООО «СУ 1» Мраза Мстояна, известного в макрорегионе неоднократным попаданием в реестр недобросовестных поставщиков. Сумма требований налоговиков не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, в отношении компании открыто 366 исполнительных производств на общую сумму 183 млн руб. Остаток задолженности — 153 млн руб. Долг фирмы перед налоговой на 10 ноября 2025 года составляет 124 млн руб. Компания с сентября 2024 года состоит в реестре недобросовестных поставщиков из-за расторжения контракта. ООО «СУ 1» зарегистрировано в Липецке в 2018 году. Уставный капитал — 20 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство электромонтажных работ. Владеет и руководит обществом Мраз Мстоян. В 2023 году выручка компании составила 235 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. С 2018 года с «СУ 1» было заключено 42 госконтракта на общую сумму 807 млн руб.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что директор и единственный владелец «СУ 1» Мраз Мстоян попал под уголовное дело о хищении 7,5 млн руб. при выполнении госконтракта по благоустройству и ремонту сквера в Мичуринске Тамбовской области. По версии следствия, подрядчик использовал более дешевую тротуарную плитку, не соответствующую технической документации, что привело к завышению цены используемых материалов почти на 1,5 млн руб.

Осенью 2024-го тамбовское управление ФАС внесло ООО «СУ 1» и Мраза Мстояна в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушений условий контракта на ремонт девяти дорог в Мичуринске. Компания должна была закончить работы до 1 августа 2024-го, однако условия контракта не были исполнены на 2,8 млн руб. В итоге заказчик отказался от его дальнейшего исполнения.

Ранее «СУ 1» не выполнило работы по ремонту двух скверов в Мичуринске на 29 млн руб., что также послужило основанием для включения в реестр. Компания оказывалась в нем четырежды.

В июне 2024-го в Воронеже расторгли с «СУ 1» контракт на строительство фиджитал-центра на Петровской набережной из-за того, что подрядчик так и не начал работы. Компанию также оштрафовали на 10 тыс. руб.

Егор Якимов