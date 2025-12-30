Власти Тамбова в третий раз выставили на аукцион свое имущество за 126 млн
Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбова в третий раз продает единым лотом имущественный комплекс со зданиями, гаражом и земельными участками на улице Сергея Рахманинова. Начальная цена составляет 125,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».
Выставленное на торги здание на улице Сергея Рахманинова в Тамбове
Фото: из аукционной документации
В состав имущества на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б вошли две двухэтажные нежилые постройки (211,8 кв. м и 358,7 кв. м) с земельным участком в 1,1 тыс. кв. м, а также трехэтажное административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж (122,5 кв. м), расположенные на участке в 2,1 тыс. кв. м. Шаг аукциона — 6,3 млн руб.
Заявки на торги принимаются до 28 января, итоги подведут 3 февраля. Размер задатка — 25,2 млн руб.
Первые и вторые торги по продаже лота не состоялись из-за отсутствия заявок. При этом начальная цена лота на них была меньше и составляла 120,3 млн руб.