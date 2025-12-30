В Белгороде открыли памятник погибшим от обстрелов 30 декабря 2023 года

В центре Белгорода был открыт мемориал в память обо всех мирных жителях, погибших в результате обстрелов региона со стороны ВСУ. Его решили установить после масштабной атаки на облцентр 30 декабря 2023 года на месте трагедии — у кинотеатра «Победа». Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

Памятник, созданный скульптором Андреем Коробцовым, представляет собой изображение ангела, держащего ребенка, с крыльями в виде сердца. Красный свет в сколотом крыле имитирует биение сердца и символизирует общую боль белгородцев. Высота композиции — 5 м, а вес — 4 т. В ходе открытия памятник освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, а мэр и белгородский губернатор Вячеслав Гладков возложили к мемориалу цветы.

Андрей Коробцов — член Московского союза художников и выпускник художественной школы в Губкине Белгородской области. Он известен как автор «Ржевского мемориала Советскому солдату» в Ленинградской области и мемориала «Курская битва» в селе Поныри.

Накануне открытия власти региона заявляли, что работа над памятником заняла четыре месяца, а транспортировка из Москвы в Белгород — почти двое суток. В марте 2025-го проект прошел общественные слушания с участием родственников погибших белгородцев. До этого на месте установки памятника находился арт-объект «Сердце», ставший символом трагедии 30 декабря 2030-го.

В эту дату Белгород понес самые масштабные потери с начала спецоперации. По данным местных властей, в результате украинской атаки на центр города тогда погибло 25 человек и более 100 — пострадали.

Как Белгород пережил самую тяжелую атаку с начала СВО 30 декабря 2023 года, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов