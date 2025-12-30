В Курской области начнут включать сирены при опасности атаки БПЛА

Оперштаб Курской области принял решение включать сирены в случае опасности атаки БПЛА. Исключением станет ночное время — оконечные устройства будут активировать с 6:00 до 23:00. Изменения вступят в силу с 1 января. Об этом сообщили в облправительстве.

«Это связано с нестабильной работой сотовой связи и мобильного интернета на территории региона, из-за чего люди не получают уведомления вовремя»,— объяснили власти принятое решение.

В правительстве напомнили, что при объявлении ракетной опасности сирена включается в Курской области в любое время. По ночам это начало происходить с апреля 2024 года, когда за соответствующее решение проголосовало большинство участников опроса экс-губернатора Романа Старовойта. Об авиационной опасности курян продолжат информировать с помощью уведомлений.

Летом 2025 года сирены при опасности атаки БПЛА начали включать в Воронежской области. Это произошло после самой серьезной атаки дронов на областной центр 15 июля. В результате нее пострадали 27 человек, один из них впоследствии скончался в больнице.

Алина Морозова