Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смирнова, Чемезова и Кокшарова исключили из свердловского политсовета ЕР

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и президент Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров лишились членства в политическом совете свердловского регионального отделения «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» единогласно поддержали все 198 делегатов XLIV партийной конференции.

XLIV партийная конференция свердловского отделения «Единой России»

XLIV партийная конференция свердловского отделения «Единой России»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

XLIV партийная конференция свердловского отделения «Единой России»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также состав политсовета покинули:

  • Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Иван Карташов. Ранее он вошел в политсовет в должности мэра Режа, которую оставил в марте;
  • Депутат заксобрания региона Алексей Коробейников;
  • Экс-депутат областного парламента, основатель компании «AVS Group» Валерий Савельев;
  • Начальник отдела благоустройства и транспорта администрации Академического района Екатеринбурга Сергей Ларин;
  • Генеральный директор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин;
  • Экс-глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев. В ноябре он написал заявление об уходе по собственному желанию;
  • Руководитель фракции ЕР в думе Ирбита Илья Анацкий;
  • Депутат думы Карпинска Наталья Вибе;
  • Специалист администрации Туринского округа Олеся Солопахина;
  • Директор екатеринбургского центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Данил Тупица. В состав политсовета он вошел в должности руководителя реготделения «Молодой гвардии ЕР», которую покинул в июле;
  • Президент некоммерческой организации «Фонд гражданской безопасности» Дмитрий Чукреев.

Новыми членами политсовета, кандидатуры которых единогласно одобрили 198 делегатов конференции, стали:

  • Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов;
  • Министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов;
  • И.о. ректора УрФУ Илья Обабков;
  • Глава Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко;
  • Глава Академического района столицы региона Николай Смирнягин;
  • Мэр Ирбита Николай Юдин;
  • Глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин;
  • Основатель и генеральный директор «Группы компаний М1» Егор Малышев;
  • Председатель свердловского реготделения российского союза сельской молодежи Вероника Махина;
  • Руководитель реготделения «Молодой гвардии ЕР» Сергей Попилин;
  • Депутат думы Серова Сергей Семакин;
  • Секретарь первичного отделения ЕР Железнодорожного района Екатеринбурга Вячеслав Истошин;
  • Секретарь алапаевского районного местного отделения партии Светлана Некрасова;
  • Руководитель белоярского местного отделения ЕР Владимир Бекетов.

В политический совет свердловского регионального отделения ЕР входят 90 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%. В ходе партийной конференции делегаты также поддержали исключение из президиума регионального политсовета Олега Чемезова и Данила Тупицы. Их сменили Василий Козлов и Сергей Попилин.

Василий Алексеев

Новости компаний Все