Смирнова, Чемезова и Кокшарова исключили из свердловского политсовета ЕР
Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и президент Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров лишились членства в политическом совете свердловского регионального отделения «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» единогласно поддержали все 198 делегатов XLIV партийной конференции.
XLIV партийная конференция свердловского отделения «Единой России»
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Также состав политсовета покинули:
- Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Иван Карташов. Ранее он вошел в политсовет в должности мэра Режа, которую оставил в марте;
- Депутат заксобрания региона Алексей Коробейников;
- Экс-депутат областного парламента, основатель компании «AVS Group» Валерий Савельев;
- Начальник отдела благоустройства и транспорта администрации Академического района Екатеринбурга Сергей Ларин;
- Генеральный директор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин;
- Экс-глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев. В ноябре он написал заявление об уходе по собственному желанию;
- Руководитель фракции ЕР в думе Ирбита Илья Анацкий;
- Депутат думы Карпинска Наталья Вибе;
- Специалист администрации Туринского округа Олеся Солопахина;
- Директор екатеринбургского центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Данил Тупица. В состав политсовета он вошел в должности руководителя реготделения «Молодой гвардии ЕР», которую покинул в июле;
- Президент некоммерческой организации «Фонд гражданской безопасности» Дмитрий Чукреев.
Новыми членами политсовета, кандидатуры которых единогласно одобрили 198 делегатов конференции, стали:
- Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов;
- Министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов;
- И.о. ректора УрФУ Илья Обабков;
- Глава Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко;
- Глава Академического района столицы региона Николай Смирнягин;
- Мэр Ирбита Николай Юдин;
- Глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин;
- Основатель и генеральный директор «Группы компаний М1» Егор Малышев;
- Председатель свердловского реготделения российского союза сельской молодежи Вероника Махина;
- Руководитель реготделения «Молодой гвардии ЕР» Сергей Попилин;
- Депутат думы Серова Сергей Семакин;
- Секретарь первичного отделения ЕР Железнодорожного района Екатеринбурга Вячеслав Истошин;
- Секретарь алапаевского районного местного отделения партии Светлана Некрасова;
- Руководитель белоярского местного отделения ЕР Владимир Бекетов.
В политический совет свердловского регионального отделения ЕР входят 90 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%. В ходе партийной конференции делегаты также поддержали исключение из президиума регионального политсовета Олега Чемезова и Данила Тупицы. Их сменили Василий Козлов и Сергей Попилин.