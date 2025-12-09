Смирнова, Чемезова и Кокшарова исключили из свердловского политсовета ЕР

Экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, бывший вице-губернатор Олег Чемезов и президент Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров лишились членства в политическом совете свердловского регионального отделения «Единой России» (ЕР). Соответствующее решение на площадке конгресс-центра «Екатеринбург-Экспо» единогласно поддержали все 198 делегатов XLIV партийной конференции.

XLIV партийная конференция свердловского отделения «Единой России»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также состав политсовета покинули:

Заместитель министра экономики и территориального развития Свердловской области Иван Карташов . Ранее он вошел в политсовет в должности мэра Режа, которую оставил в марте;

. Ранее он вошел в политсовет в должности мэра Режа, которую оставил в марте; Депутат заксобрания региона Алексей Коробейников ;

; Экс-депутат областного парламента, основатель компании «AVS Group» Валерий Савельев ;

; Начальник отдела благоустройства и транспорта администрации Академического района Екатеринбурга Сергей Ларин ;

; Генеральный директор компании «Молочный кит» Игорь Пехотин ;

; Экс-глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев . В ноябре он написал заявление об уходе по собственному желанию;

. В ноябре он написал заявление об уходе по собственному желанию; Руководитель фракции ЕР в думе Ирбита Илья Анацкий ;

; Депутат думы Карпинска Наталья Вибе ;

; Специалист администрации Туринского округа Олеся Солопахина ;

; Директор екатеринбургского центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Данил Тупица . В состав политсовета он вошел в должности руководителя реготделения «Молодой гвардии ЕР», которую покинул в июле;

. В состав политсовета он вошел в должности руководителя реготделения «Молодой гвардии ЕР», которую покинул в июле; Президент некоммерческой организации «Фонд гражданской безопасности» Дмитрий Чукреев.

Новыми членами политсовета, кандидатуры которых единогласно одобрили 198 делегатов конференции, стали:

Заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов ;

; Министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов ;

; И.о. ректора УрФУ Илья Обабков ;

; Глава Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко ;

; Глава Академического района столицы региона Николай Смирнягин ;

; Мэр Ирбита Николай Юдин ;

; Глава Махневского муниципального образования Алексей Корелин ;

; Основатель и генеральный директор «Группы компаний М1» Егор Малышев ;

; Председатель свердловского реготделения российского союза сельской молодежи Вероника Махина ;

; Руководитель реготделения «Молодой гвардии ЕР» Сергей Попилин ;

; Депутат думы Серова Сергей Семакин ;

; Секретарь первичного отделения ЕР Железнодорожного района Екатеринбурга Вячеслав Истошин ;

; Секретарь алапаевского районного местного отделения партии Светлана Некрасова ;

; Руководитель белоярского местного отделения ЕР Владимир Бекетов.

В политический совет свердловского регионального отделения ЕР входят 90 человек, его состав ежегодно подлежит обновлению не менее чем на 10%. В ходе партийной конференции делегаты также поддержали исключение из президиума регионального политсовета Олега Чемезова и Данила Тупицы. Их сменили Василий Козлов и Сергей Попилин.

Василий Алексеев