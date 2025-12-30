Мэр Краснодара призвал не фотографировать обломки БПЛА в городе

Глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале призвал жителей не снимать места падения беспилотников и работу системы противовоздушной обороны. Также мэр настоятельно рекомендует не приближаться к обломкам БПЛА и сообщать об их обнаружении по номеру 112. Предупреждение опубликовано после атаки дронов 30 декабря.

В результате налета беспилотников пострадали два жителя Краснодара. Мужчины были госпитализированы с осколочными ранениями, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

По данным оперштаба Кубани, обломки БПЛА упали на железнодорожную станцию Краснодар-Сортировочный, где был поврежден участок контактной сети. Фрагменты дронов также обнаружены на территории садоводческого товарищества ЗИП.

Подтверждено повреждение двух частных домов, в одном из них пострадала кровля. На всех местах падения беспилотников продолжают работу оперативные и специальные службы.

Утром 30 декабря в Краснодарском крае и Республике Адыгея объявляли беспилотную опасность.

Анна Гречко