Адыгея в 2026 году улучшит жилищные условия 89 молодых семей

В Республике Адыгея в 2026 году в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» планируется улучшить жилищные условия не менее 89 молодых семей. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

На реализацию мероприятий программы в 2026 году предусмотрено около 269 млн руб. Из общей суммы 76,45 млн руб. поступят из федерального бюджета, 80 млн руб.— из бюджета Адыгеи, еще 112,61 млн руб. составят средства муниципальных образований.

Программа предусматривает предоставление молодым семьям свидетельств о праве на социальную выплату для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. Мера поддержки направлена на повышение доступности жилья и закрепление молодежи в муниципалитетах региона.

В минстрое Адыгеи отмечают, что реализация программы способствует снижению финансовой нагрузки на семьи, а также оказывает положительное влияние на развитие строительной отрасли и социально-экономическую устойчивость территорий.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея в 2026 году продолжат реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общий объем финансирования составит порядка 340 млн руб.

Анна Гречко