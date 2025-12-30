На Кубани объем продаж кишечных адсорбентов увеличился на 6%

За десять месяцев 2025 года на Кубани объем продаж кишечных адсорбентов, применяемых при отравлениях и интоксикациях, достиг 2,1 млн упаковок. Это на 6% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда было продано 2 млн. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали аналитики DSM Group.

С начала 2025 года жители Краснодарского края потратили на покупку кишечных адсорбентов более 770,2 млн руб., что на 39% больше, чем в десять месяцев 2024 года, когда объем продаж в рублях достиг 554,3 млн руб. Средневзвешенная стоимость упаковки достигла 359 руб., увеличившись на 32%.

Наибольшим спросом у жителей Краснодарского края в этом году пользовался «Энтеросгель» (225 г) с долей 20% от общего объема продаж в регионе. Его средняя стоимость достигла 746 руб. (+20%). На втором месте «Полисорб» (25 г) — 515 руб. (+15). Далее идет «Эвалар ЛимфоТранзит» (100 мл) — 509 руб. (+26%), «Полисорб» (50 г) — 736 руб. (+16%), «Полисорб» (12 г) — 345 руб. (+19%), «Полиабсорбин» (50 г) — 567 руб. (+32%), «Фильтрум-СТИ» (400 мг) — 628 руб. (+18%), «Энтеросгель» (22,5 г) — 839 руб. (+17%), «Лактофильтрум» — 651 руб. (+11%) и порошок «Зостерин-ультра» 60% (0,5 г) — 543 руб. (+2%).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея за десять месяцев 2025 года объем продаж средств от похмелья вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом году было продано более 4,8 тыс. упаковок препаратов, а в 2024 году — 3,6 тыс.

Алина Зорина