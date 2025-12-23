В Адыгее объем продаж средств от похмелья увеличился на 34%

В Республике Адыгея за десять месяцев 2025 года объем продаж средств от похмелья вырос на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как рассказали «Ъ-Кубань» аналитики DSM Group, в этом году было продано более 4,8 тыс. упаковок препаратов, а в 2024 году — 3,6 тыс.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала 2025 года жители Республики Адыгея потратили на средства от похмелья более 2 млн руб. В 2024 году объем продаж в тот же период составлял 1,4 млн руб. Сейчас средневзвешенная стоимость упаковки достигает 434 руб., в прошлом году она была 388 руб.

Как сообщают аналитики, наиболее популярным среди жителей Адыгеи препаратом от похмелья является «Алка-Зельтцер» (10 шт.) с долей 40% от общего объема продаж в регионе (833,5 тыс. руб.). На втором месте по спросу — «Стоп похмелье» (10 шт.) — 622,6 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров «Consumed Комплекс при похмельном синдроме» (апельсин-лимон 4 г, 10 шт.) — 159,4 тыс. руб. Далее следует то же средство только со вкусом лайма — 146,5 тыс. руб. На последнем месте расположился «Витамир Алкодетокс» (10 шт.) — 86,4 тыс. руб.

В течение года больше всего прибавили в стоимости таблетки «Стоп похмелье» (10 шт.) (+29%), сейчас средневзвешенная стоимость упаковки составляет 348 руб. «Витамир Алкодетокс» подорожал на 24% — до 286 руб. «Consumed Комплекс при похмельном синдроме» (апельсин-лимон 4 г, 10 шт.) (+9%, 425 руб.), то же средство со вкусом лайма — +7%, до 415 руб. Уменьшение стоимости показал только один препарат — «Алка-Зельтцер» (10 шт.), его цена снизилась на 8% — до 729 руб.

Алина Зорина