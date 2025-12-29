МИД России обвинил Украину и страны Запада в попытке сорвать переговоры

Украина и ее западные партнеры пытаются сорвать переговорный процесс, заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко. Так он прокомментировал данные МИД России о том, что прошлой ночью Украина атаковала беспилотниками резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

«Эти шаги носят очень острые формы, и они, совершенно очевидно, предназначены для того, чтобы сорвать переговорный процесс. Прежде всего, здесь виден стиль британцев»,— сказал господин Грушко журналистам (цитата по ТАСС). Он выразил уверенность, что Россия отреагирует на атаку Украины.

Замглавы МИД России утверждает, что страны Евросоюза и НАТО готовят население к вооруженному конфликту с Россией. «Мы готовы к любому развитию событий»,— добавил Александр Грушко.

Сергей Лавров сегодня заявил, что ВСУ атаковали резиденцию президента России с помощью 91 беспилотника. По его словам, все БПЛА были уничтожены, разрушений нет.