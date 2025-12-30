Власти Никарагуа выразили поддержку Путину из-за атаки дронов на его резиденцию

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразили ему поддержку и солидарность в связи с атакой беспилотников на его резиденцию в Новгородской области. Текст послания опубликовало издание El 19.

«Мы признаем усилия Российской Федерации под вашим руководством, направленные на то, чтобы посредством диалога и переговоров стал реальным мир, в котором мы нуждаемся, стал реальностью... Вперед, дорогой президент Путин! Ваша борьба за мир признается и поддерживается народами мира»,— указано в письме.

Резиденция Владимира Путина была атакована в ночь на 29 декабря, сообщали в Минобороны. По информации ведомства, Вооруженные силы Украины использовали для удара 91 беспилотник. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что российская сторона не намерена выходить из переговорного процесса с США по Украине, однако пересмотрит свою позицию.